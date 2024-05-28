رئيس الأركان يزور معسكر “عريفجان”

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين صباح اليوم بزيارة إلى معسكر عريفجان التابع للقوات الأمريكية الصديقة، حيث كان في استقباله لدى وصوله قائد قوة واجب سبارتن اللواء تشارلز كمبر وقائد معسكر عريفجان العقيد دانيال إلسن.

تأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات المتبادلة لتعزيز التنسيق والتعاون العسكري المشترك بين الجيش الكويتي و الأمريكي، وتبادل الخبرات التدريبية والعملياتية والادارية لرفع مستوى التكامل بين القوات الكويتية والأميركية الصديقة.

رافق المزين بالزيارة معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح سعود ناصر وآمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد درج سعد وعدد من ضباط الجيش.

من الزيارة من الزيارة من الزيارة