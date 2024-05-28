مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 28 /5 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي:

في بداية الاجتماع أدى رئيس ديوان المحاسبة عصام سالم الرومي اليمين القانونية أمام مجلس الوزراء تمهيداً لتوليه أعماله وصلاحياته لمنصبه الجديد .

وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء رئيس ديوان المحاسبة عصام سالم الرومي معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في أدائه لمهام عمله .

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية د. نوره محمد المشعان بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وما يتضمنه المشروع من مراحل وتوصيات مؤكداً على أهمية المشروع الذي سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين الشقيقين .

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي مرسومي بإلغاء قانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين ، وإلغاء مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني ، ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .

وأبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير التجارة والصناعة الأسبق فيصل عبدالرزاق الخالد الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين بعد مسيرة حافلة بالعطاء ، مستذكرا جهود الفقيد ودوره البارز في خدمة وطنه وعمله المخلص لرفع اسم دولة الكويت خلال توليه العديد من المناصب الحكومية ، داعيا الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان .

من جانب أخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم مع عدد من المسئولين والمرافقين في محافظة أذربيجان الشرقية والذي أسفر عن مقتل من كان على متنها ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء بهذا المصاب الأليم .