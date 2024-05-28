مركز العجيري العلمي

العجيري العلمي: مربعانية القيظ تبدأ 7 يونيو المقبل والحرارة في ارتفاع الاسبوعين المقبلين

28 مايو، 2024
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قال مركز العجيري العلمي اليوم الثلاثاء إن مربعانية القيظ ستبدأ في السابع من يونيو المقبل حيث سيلحظ جفاف الجو وازدياد في درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأسبوعين.

وذكر المركز في بيان صحفي ان البلاد دخلت فعليا في نوء البطين وهو آخر أجزاء موسم الكنة ويستمر لمدة 13 يوما يتخلله بداية مربعانية القيظ التي تتسم بقصر الظل وانعدامه في بعض الأيام إضافة إلى تعامد أشعة الشمس.

واضاف أنه في أيام مربعانية القيظ سيبدأ الشعور بارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى مستويات مرتفعة في بعض الأماكن من البلدان ومنها دول مجلس التعاون.

وأوضح أن وقت طلوع نجم البطين يتميز بملاحظة شدة الرياح الشمالية الغربية خلاله وترتفع درجات الحرارة من ساعات شروق الشمس حتى غروبها مما يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة.

وافاد البيان أنه خلال البطين تصل ساعات النهار إلى أكثر من 13 ساعة و47 دقيقة فيما يقصر الليل ويلحظ تأخر غروب الشمس الذي يكون عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساء.

المصدر
كونا
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28 مايو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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