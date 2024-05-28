“الجمارك” تطلق 11 خدمة الكترونية عبر تطبيق “سهل للأعمال”

أطلقت الإدارة العامة للجمارك 11 خدمة الكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل للأعمال) وفق أعلى المعايير الدولية لتحسين بيئة الاعمال التجارية.

وقالت (الجمارك) في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي في اطار سعيها إلى جعل السرعة والمرونة في إتمام الإجراءات أمرا طبيعيا وتحسين بيئة الاعمال التجارية وذلك بتوجيهات مديرها العام عبدالله الشرهان.

ونقل البيان عن الشرهان شكره وتقديره لكافة العاملين في فريق عمل (سهل للأعمال) على ادائهم ومساهماتهم المتميزة مع (الجمارك) في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للادارة كما أعرب عن شكره للعاملين في فريق ادارة المشروع بـ(الجمارك) على ادائهم المتميز.

وذكرت (الجمارك) أنه يمكن للشركات من خلال الخدمات الجديدة إتمام العديد من الإجراءات ومنها الدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية.

وأفادت أن هذه الخدمات تأتي في إطار مجموعة من الاستراتيجيات التي تمت صياغتها لتحسين جودة الأداء بكافة مرافق الإدارة لتحسين بيئة الاعمال التجارية في الدولة وإرساء المبادئ والركائز لتوفير حزم وتدابير عمل متعددة للتحول الرقمي الشامل وتمكين المواطنين من انجاز خدماتهم بالسرعة والمرونة والدقة الممكنة إلكترونيا.