تتويج نادي الكويت بطلاً لـ دوري زين المُمتاز

شاركت زين بتتويج نادي الكويت الرياضي رسمياً بلقب بطولة دوري زين المُمتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي 2023/2024، وذلك على هامش المُباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأخيرة لمواجهات “مجموعة البطولة” من الدوري في استاد علي صباح السالم.

قام بتتويج الأبطال كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وذلك بتواجد رئيس نادي الكويت الرياضي خالد الغانم، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ومسؤولي زين والاتحاد.

وهنّأت زين لاعبي وإداريي وجماهير نادي الكويت إحرازه لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على زعامته كأكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري الكويتي المُمتاز برصيد 19 لقباً في تاريخه، حيث حسم “العميد” لقب الدوري في الجولة قبل الأخيرة، وجاء التتويج الرسمي وتقديم الدرع في الجولة الأخيرة من “مجموعة البطولة”.

كما هنّأت زين كُل من نادي العربي الرياضي تحقيقه المركز الثاني، ونادي القادسية الرياضي تحقيقه المركز الثالث، وعبّرت عن شكرها لجميع الفرق المُشاركة في الدوري على ما أظهرته من روحٍ رياضيةٍ عالية ومنافسةٍ قوية طوال الموسم أمتعت آلاف الجماهير والمتابعين.

لاعبو نادي الكويت يرفعون درع دوري زين

أتى هذا التتويج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين زين والاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي تُقدّم الشركة خلالها رعايتها الرسمية لأنشطة ومسابقات الاتحاد خلال المواسم 2022-2026، والتي تتضمن الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).

وتحت مظلّة هذه الشراكة، رعت زين مؤخّراً احتفالية نهائي كأس الأمير في نسختها الـ 62، التي أقيمت برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وشهدت فوز نادي القادسية بالكأس الغالية بعد تغلّبه على نادي السالمية، وبحضورٍ جماهيريٍ ضخم فاق 19 ألف مُتفرج في استاد جابر الأحمد الدولي.

وبكونها الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد، تقدّم زين جوائزاً نقدية وعينية للاعبين والجماهير تصل قيمتها إلى أكثر من 60 ألف دينار كويتي في الموسم، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي، وستقوم الشركة بتكريم اللاعبين والرياضيين الأكثر تميّزاً هذا الموسم في حفلها السنوي لجوائز التميّز قريباً.

وتؤمن زين أن لمؤسسات القطاع الخاص الكويتي دورٌ هام في دعم قطاعي الشباب والرياضة، وتشجيع الرياضيين على التميز في مجالاتهم لرفع اسم الكويت عالياً في أكبر المحافل الإقليمية والعالمية، وتحرص على ترجمة هذا الدور عبر تواجدها المُتواصل لدعم ورعاية أكبر الفعاليات الرياضية والرياضيين المحليين.