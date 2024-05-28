الرئيس التنفيذى لشركة آفاق المستقبل العقارية الكويتية يوسف ناصر يوسف العبدالجليل

شركة أفاق المستقبل العقارية… حلول متكاملة وسلسة في مجال تطوير وتسويق العقارات فى مملكة البحرين

28 مايو، 2024
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صرح يوسف ناصر يوسف العبدالجليل الرئيس التنفيذى لشركة آفاق المستقبل العقارية الكويتية أن الشركة تحتل موقع الصدارة في مجال تطوير وتسويق العقارات، حيث تقدم حلول متكاملة وسلسة في خدمات تطوير وبيع العقارات تحت الإنشاء، ومن ثم إدارة الأبراج وتحصيل الإيجارات ما بعد البيع فى مملكة البحرين، حيث تقوم بتطوير وتسويق البرج كاملاً من الشقق السكنية عالية الجودة في مملكة البحرين، وتقوم بتشطيب عقاراتها لتلبية أعلى معايير الجودة والراحة والإمكانات الإستثمارية.

وعند شراء شقة فى احد ابراج شركة آفاق المستقبل العقارية بمملكة البحرين، يتاح للعملاء خيار أن يعهدوا إليها بإدارة إيجارات عقاراتهم.

ويتولى فريقها الإحترافي جميع جوانب إدارة الإيجارات، بما في ذلك التسويق والصيانة وتحصيل الإيجارات.

وكجزء من التزامها برضا العملاء، تقدم عرضاً فريداً لعملائها. تضمن لهم دخلاً ثابتاً من عائدات إيجار شققهم المشتراة بنسبة (8%) سنوياً.

ويوفر هذا الدخل الشهرى المضمون وبدون إنقطاع الاستقرار المالي وراحة البال لعملائها، مما يعزز جاذبية عقاراتها كفرص استثمارية.

شركة آفاق المستقبل العقارية الكويتية
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28 مايو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

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