رولان غاروس: سينر وشفيونتيك وجابر بسهولة إلى الدور الثاني

بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانياً عالمياً الذي عرقلته الإصابة في الأسابيع الأخيرة، الدور الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه من دون عناء على الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-3، 6-3، 6-4، في يوم شهد تأجيل مباريات بسبب هطول المطر في باريس.

ولم تظهر علامات الاصابة على ابن الثانية والعشرين العائد إلى الملاعب بعد غياب نحو شهر وانسحابه من ربع نهائي دورة مدريد للماسترز أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

فرض سينر إيقاعه على المباراة التي حسمها في ساعتين وثماني دقائق “أنا سعيد للعودة بعد الإصابة. هذه دورة مميزة لي حيث بلغت ربع نهائي الغراندسلام للمرّة الأولى”.

تابع “وركي بحال جيّدة، لكن اتعامل مع كل مباراة على حدة. لم استعد بعد قمة مستواي، لكني أعمل بجهد كل يوم”.

حقق سينر بداية موسم رائعة على الأرض الصلبة، فتوّج بأستراليا المفتوحة محرزاً أول لقب كبير في مسيرته، كما أحرز لقب دورة ميامي للماسترز وبلغ نصف نهائي مونتي كارلو للماسترز حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

بعد اصابته في مدريد، انسحب من دورة روما للماسترز للعلاج استعداداً لرولان غاروس.

يلتقي في الدور الثاني الفرنسي ريشار غاسكيه (124) الذي يكبره بـ15 عاماً والفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش 7-6 (7-5) و7-6 (7-2) و6-4.

وبلغ الدور ذاته اليوناني ستيفانوفس تسيتسيباس التاسع عالميا بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش 7-6 (9-7) و6-4 و6-1.

ويلتقي وصيف بطل نسخة 2021 في الدور المقبل مع الالماني دانيال التماير الـ83 والفائز على الصربي لاسلو دييري 7-5 و6-4 و6-7 (6-8) و5-7 و7-6 (8-6).

شفيونتيك تخسر ثلاثة أشواط فقط

ولدى السيدات، استهلّت البولندية إيغا شفيونتيك حملتها نحو لقب رابع في رولان غاروس، بخسارة ثلاثة أشواط فقط خلال مواجهتها المتأهلة من التصفيات الفرنسية ليوليا جانجان، قبل أن تسقط المصنفة 148 عالمياً 6-1، 6-2 في 61 دقيقة فقط على ملعب فيليب شاترييه.

وضربت المصنفة أولى عالمياً موعداً في الدور الثاني مع اليابانية ناومي أوساكا الأولى عالمياً سابقاً و134 راهناً وحاملة أربعة ألقاب كبرى.

قالت البولندية التي تقدّم موسماً مميزاً “أشعر بأني ألعب جيداً واتمنى البقاء هنا أطول فترة ممكنة”.

تأمل ابنة الثانية والعشرين أن تصبح أوّل لاعبة تتوّج ثلاث مرات متتالية في رولان غاروس، منذ البلجيكية جوستين إينان في 2007 والثانية بعد الأميركية سيرينا وليامس تحرز ألقاب مدريد، روما ورولان غاروس في سنة واحدة.

تابعت شفيونتيك “البطولات الأخيرة منحتني الكثير (من الثقة)… لكن كل بطولة مختلفة، فصل جديد، لذا سأحاول التركيز على المباراة التالية”.

وتأهلت الاميركي كوكو غوف الثالثة بفوزها السهل على الروسية يوليا أفديفا الصاعجة من التصفيات 6-1 و6-1 في 52 دقيقة.

وهو الفوز الـ50 لغوف، وصيف شفيونتيك في رولان غاروس عام 2022، في البطولات الأربع الكبرى، وضربت موعدا في الدور الثاني مع السلوفينية تامارا زيدانسيك.

وحققت التونسية أنس جابر، التاسعة عالمياً، بداية جيّدة بتخطيها الأميركية ساشيا فيكيري (124) المشاركة ببطاقة دعوة 6-3، 6-2.

قالت التونسية “الدور الأول في الغراندسلام صعب دوماً. حاولت أن استرخي في الملعب، لكن آمل في أن تجري الأمور بشكل أفضل في المباراة التالية. لا يزال المسار طويلاً”.

تلتقي وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، الفائزة بين الكولومبية كاميلا أوسوريو (77) والأوكرانية أنجيلينا كالينينا (48) في الدور المقبل.

ولم تحقّق جابر فوزين توالياً هذا الموسم قبل أن تبلغ ربع نهائي مدريد أواخر نيسان/أبريل، ثم ودّعت باكراً الأسبوع التالي في روما.

وصلت إلى رولان غاروس وبرصيدها ستة انتصارات مقابل تسع خسارات. في تسع دورات، ودّعت خمس مرات في مباراتها الأولى.

تابعت ابنة قصر هلال “أشعر اني بحالة جيّدة، لقد فزت”.