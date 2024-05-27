الإمارات تدين انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام النازحين في رفح

دانت الإمارات اليوم الاثنين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام للنازحين في رفح مؤكدة أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على أهمية الالتزام بتنفيذ التدابير الواردة في القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا بشأن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعملياته العسكرية في رفح وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

وطالبت بتضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام.