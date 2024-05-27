جانت من الاجتماع

وزير الخارجية يجتمع مع سفير الصين والوفد الحكومي المعني باستكمال المشاورات المتعلقة بالمشاريع التنموية المشتركة

27 مايو، 2024
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اجتمع وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين مع سفير الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي بحضور رئيس وأعضاء الوفد الحكومي الصيني المعني باستكمال المشاورات المتعلقة بالمشاريع التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين والذي يزور البلاد حاليا.

وقالت (الخارجية) في بيان إن الاجتماع الذي عقد في ديوان عام الوزارة استعرض العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين وبحث أطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأفادت أن الاجتماع شهد مباحثات معمقة تركزت على أهمية توثيق العلاقات الفنية والإنشائية والاقتصادية المتعلقة بمجالات تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة في الكويت وتقديم مقترحات وتصورات منشودة من شأنها تحقيق طموحات القيادة السياسية العليا للمضي قدما بإرساء قواعد الخطة المستقبلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة وخاصة مشروع ميناء مبارك الكبير.

المصدر
وزارة الخارجية
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27 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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