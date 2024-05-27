سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي تركي بن محمد

27 مايو، 2024
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استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.

المصدر
كونا
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27 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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