وزير الصحة يفتتح مركز ضاحية علي صباح السالم لغسيل الكلى

افتتح وزير الصحة د. أحمد العوضي مركز ضاحية علي صباح السالم لغسيل الكلى، صباح اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن منهجية الوزارة التي ترتكز على تطوير الخدمات الصحية والطبية في البلاد، سعيًا لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين الكرام، مؤكدًا على حرص الوزارة على تحقيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية، عبر التوسع في الخدمات التخصصية الجديدة، ومن ذلك إضافة وافتتاح مجموعة من مراكز غسيل الكلى في البلاد.

وأشار د. العوضي إلى أن المركز الذي نشهد افتتاحه وتشغيله اليوم، والذي سيتم ربطه مع مستشفى العدان، يعد باكورة هذه المراكز، حيث يمثل إضافة جديدة لمراكز غسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية، والتي كان يخدمها مركزًا واحدًا وهو مركز محمد الخزام لغسيل الكلى بمستشفى العدان، وذلك منذ افتتاحه في بداية عام 2010، حيث يبلغ عدد مرضى غسيل الكلى فيه نحو 500 مريض.

وكشف أنه يُجرى العمل هذه الفترة على وضع اللمسات الأخيرة لمركزين آخرين لغسيل الكلى، و يُنتظر افتتاحهما في القريب بإذن الله، وهما مركز صباح الأحمد (E) وبسعة 20 سريراً، وطاقة استيعابية تصل إلى 120 مريضاً، وذلك لخدمة أهالي مدينة صباح الأحمد، ومركز غسيل الكلى بمستشفى الأمومة والطفولة بمستشفى العدان، بسعة 16 سريرًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 80 مريضًا.

هذا وقد أكد العوضي أن الاهتمام بعلاج مرضى الكلى وتسهيل وصولهم للخدمات الصحية المطلوبة، يعد من الأولويات للوزارة، وذلك من خلال توفير العديد من المراكز القريبة من سكن المرضى، وتوفير أحدث الأجهزة والأدوية، وإعداد الكوادر المتخصصة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين نوع وجودة الخدمات المقدمة.

من جهته قال استشاري أمراض الباطنية والكلى، ورئيس مركز محمد الخزام لغسيل الكلى في مستشفى العدان الدكتور بسام الهلال، أن تأهيل وتجهيز هذا المركز قد تم بما يتفق مع معايير الجودة وسلامة المرضى ومنع العدوى، ويتكون من دور واحد، ويضم 10 أجهزة من أحدث أجهزة غسيل الكلى على مستوى العالم، ويمكنه أن يخدم 60 مريضًا في سعته القصوى من أهالي المنطقة، كما يتم التخطيط لتوسعته وزيادة طاقته الاستيعابية مستقبلا بمشيئة الله.

وأشار إلى أن الوزارة لم تألوا جهداً في توفير أحدث الأجهزة للمركز، والذي سيمثل إضافة نوعية لخدمات غسيل الكلى، بما يسهل وصول المرضى إلى الخدمة وتقديمها لهم وفق أفضل معايير الجودة، مثمنا التوجيه والدعم اللامحدود من قبل معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، و وكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري لتدشين عمل المركز.

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