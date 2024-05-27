وزيرة الأشغال: 92.2% نسبة إنجاز مشروع تطوير شارع القاهرة

قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الإثنين إن نسبة الإنجاز في أعمال مشروع تطوير شارع القاهرة بلغت نحو 92.2% مؤكدة الالتزام بـ”توفير البنى التحتية الممتازة لتتوافق مع الاحتياجات المتنامية للبلاد”.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية اطلعت خلالها على نسبة الإنجاز في أعمال المشروع ومعدلات سير أعمال تطوير طريقي الدائري (الثاني) و(الثالث) التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيهما 97 في المئة حيث يتواصل التنسيق لاستكمال أعمال الافتتاحات.

وأضافت المشعان أن نسبة الإنجاز المحققة في أعمال تطوير شارع القاهرة التي تضم شبكة طرق بطول 11 كيلومترا وتشمل إنشاء ثلاثة أنفاق وخمسة جسور للمركبات وجسر التفاف علوي “تمثل نقطة مضيئة في جهودنا نحو تحقيق هدف توفير البنى التحتية الممتازة”.

وأوضحت أن المراحل النهائية للمشروع الذي يشمل كذلك خمسة جسور للخدمات وسبعة جسور للمشاة وشبكات للمياه والأمطار والصرف الصحي والهاتف وإنارة الشوارع وشبكة للتحكم المروري وإشارات للمرور والخدمات المرتبطة بها مع أعمال الزراعات التجميلية “تسير وفق الجدول الزمني المحدد”.

وأكدت مواصلة العمل على أن يتم الإنجاز والافتتاح في الموعد المتوقع بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين.

واستمعت المشعان خلال الجولة إلى شرح تفصيلي للمعوقات التي أثرت في السابق على جميع مراحل سير الأعمال ممثلة في ترحيل الخدمات القائمة التي مضى على إنشائها أكثر من 50 عاما وتم حل الأجزاء الرئيسة فيها ليصبح المشروع في مراحله النهائية وليكون النفق رقم (2) والأخير في مراحله النهائية للافتتاح أمام الحركة المرورية في أسرع وقت ممكن.

وأشادت بجهود وسواعد رجال الهيئة العامة للطرق والنقل البري والعمل الدؤوب للوصول إلى الجودة المطلوبة منوهة بـ”استخدام المقاول لأحدث التقنيات والمعدات الحديثة في أعمال فرش الأسفلت وتحقيق أعلى المعايير”.

وكانت الهيئة العامة للطرق افتتحت في 26 مايو 2023 المرحلة الأولى من المشروع وتشمل النفق رقم (1) وثلاثة جسور مركبات وجسر التفاف علوي فيما افتتحت في 23 مايو الجاري النفق رقم (3).