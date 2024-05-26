رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت

رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع السفير الإماراتي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

26 مايو، 2024
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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الأحد مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي إن الفريق المزين استقبل السفير الإماراتي يرافقه الملحق العسكري الإماراتي العقيد الركن محمد المهيري حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

المصدر
رئاسة الأركان
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26 مايو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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