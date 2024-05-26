“زين” استضافت ورشة عمل حول التسويق بالمحتوى

استضافت زين في مركزها للابتكار (ZINC) ورشة عمل حول التسويق بالمحتوى، قدّمتها الكاتبة الإبداعية والمؤلّفة مناير الكندري، وشارك فيها العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة وصانعي المحتوى، وهدفت إلى نشر ثقافة الإبداع في المجتمع، والتعريف بكيفية التوظيف الأمثل للقنوات الرقمية لتسويق الأعمال الصغيرة.

أتت هذه البادرة استكمالاً لسلسة ورش العمل المُتخصصة التي تُقدّمها زين بشكلٍ دوري لنشر ثقافة الإبداع في المجتمع، وتمكين أفراده من توظيف ابتكارات التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة على السعي وراء شغفهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم، وذلك بالتعاون مع أبرز صُنّاع المحتوى والمُبتكرين المُتميزين في مُختلف المجالات.

خلال الورشة، قامت مناير الكندري – وهي من الطاقات المحلّية المُبدعة والمُتخصصة في مجالات الكتابة الإبداعية والتسويق الرقمي – بتعريف الحضور على مفهوم التسويق بالمحتوى وأهميته كعامل رئيسي لتحقيق النجاح في أي مشروع أو شركة ناشئة، بالإضافة إلى أهمية بناء علامة تجارية ذات هوية واضحة لمد جسور التواصل مع العملاء والمجتمع وتحقيق النمو المُستدام.

البادرة ضمن سلسة ورش العمل التي تُقدّمها زين بشكلٍ دوري لنشر ثقافة الإبداع

كما ركّزت الكندري خلال الورشة على أهمية وضع استراتيجية تسويقية مُتكاملة وكيفية تنفيذها، وأساسيات صنع المحتوى الجاذب واستخدامه كأداة رئيسية للتسويق للشركة أو المشروع، وشرح المنصّات والقنوات الرقمية واختلافاتها وكيفية توظيف نقاط القوّة في كُلٍ منها لتسويق المحتوى بالشكل الأمثل والوصول إلى الجمهور المُستهدف.

وشهدت الورشة تفاعلاً مميزاً ومشاركةً واسعة من أصحاب المشاريع والأعمال الصغيرة، والمُبدعين وصانعي المحتوى، وقدّمت مزيجاً من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية لتطوير مهارات المُشاركين بكفاءة وتحقيق أكبر قدر من الفائدة.

وتسعى زين إلى نشر ثقافة الإبداع في المجتمع الكويتي وتمكين أفراده من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تعزيز الجوانب الفنية والإبداعية، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع أصحاب المهارات وصنّاع المحتوى المُميزين لتقديم البرامج والدورات التدريبية بشكلٍ دوري لحث وتشجيع أفراد المجتمع – وبالأخص الشباب – على الارتقاء بالنواحي الفنية والتكنولوجية والإبداعية لديهم.