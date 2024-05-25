الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يصالح جماهيره بفوز معنوي على سوسيداد

صالح أتلتيكو مدريد جماهيره بفوز معنوي على مضيفه ريال سويداد 2-0 السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وبكَّر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عبر مدافعه البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة التاسعة، وأضاف البديل الموزامبيقي رينيلدو ماندافا الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين من طرد زميله ساوول نيغويس لتلقيه الانذار الثاني.

وعوَّض أتلتيكو مدريد خسارته المذلة على ارضه أمام أوساسونا 1-4 الأحد الماضي، وختم موسمه بفوزه الـ24 معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، فيما مني ريال سوسيداد بخسارته العاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 60 نقطة.

وكانت المباراة هامشية على غرار جميع مباريات المرحلة بعدما حسمت المراكز الأوروبية والأندية الثلاثة الهابطة الى الدرجة الثانية.

وضمن أتلتيكو مدريد المركز الرابع الأخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وريال سوسيداد المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وأنهى أتلتيك بلباو الخامس وبطل مسابقة كأس الملك، الموسم بفوز ثمين خارج قواعده على حساب مضيفه رايو فايكانو بهدف وحيد سجله هدافه نيكو وليامس في الدقيقة 67، رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم.

وتعادل أوساسونا مع فياريال بهدف للكرواتي أنتي بوديمير (30) رافعا رصيده الى 17 هدفا في المركز الخامس على لائحة الهدافين، مقابل هدف لخوسيه لويس موراليس (57).

وانتهت قمة الهابطين الى الدرجة الثانية ألميريا صاحب المركز الاخير وضيفه قادش الثامن عشر بفوز الاول بستة أهداف لغونسالو ميليرو (48) وسيرخيو أريباس (52 و86) وخوسيبا سالدوا (57 خطأ في مرمى فريقه) والكولومبي لويس سواريس (65 و71)، مقابل هدف للأوروغوياني براين أوكامبو (30).

ويلعب لاجقا ريال مدريد البطل مع ريال بيتيس.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات خيتافي مع ريال مايوركا، ولاس بالماس مع ألافيس، وسلتا فيغو مع فالنسيا، وإشبيلية مع برشلونة.