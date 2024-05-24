الرئيسان المصري والأمريكي يتفقان على إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم “مؤقتا”

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة على الدفع بكميات من المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة لتسليمها إلى الأمم المتحدة عند معبر كرم أبو سالم مؤقتا حتى يتوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وشددا على رفضهما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان له أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الأمريكي بحثا خلاله التطورات في غزة والوضع الإنساني في القطاع.

وأوضح أن بايدن أعرب خلال الاتصال عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع.

وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيسان رفضهما جميع محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع وضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.