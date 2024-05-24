سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

سمو أمير البلاد يهنئ ملك الأردن بالعيد الوطني لبلاده

24 مايو، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

متمنيا سموه حفظه الله لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

المصدر
كونا
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24 مايو، 2024
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