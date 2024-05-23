النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

وزير الداخلية للمحافظين: ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن ويجعله شريكًا أساسيًا في البناء والتطوير

23 مايو، 2024
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عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس الموافق 2024/5/23 بمكتبه بوزارة الداخلية اجتماعا مع المحافظين وذلك بحضور رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي الصباح.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية بالمحافظين، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها المحافظون في خدمة الوطن والمواطنين، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية التعاون والتنسيق بين المؤسسة الأمنية والمحافظات وسبل تعزيزها، بما يخدم الملفات الأمنية والاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع أكد وزير الداخلية على ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن، ويجعله شريكاً أساسياً في البناء والتطوير.

المصدر
وزارة الداخلية
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23 مايو، 2024
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