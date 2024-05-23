وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون: حجز موعد للمراجعين لمقابلة الوزير عبر تطبيق “سهل”

23 مايو، 2024
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه يمكن للمراجعين الحصول على موعد عبر التطبيق الالكتروني الموحد للخدمات الحكومية (سهل) واختيار مقابلة الوزير من خلال قسم المواعيد في خانة الوزارة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صفحي اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتي في إطار ترجمة التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق سياسة الباب المفتوح وتذليل العقبات أمام المواطنين وتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام بأفضل صورة ممكنة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن استقبال الوزيرة للمواطنين في يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا في مكتبها الكائن في مجمع الوزارات بلوك 17 الدور الثاني.

المصدر
كونا
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23 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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