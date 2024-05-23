السعودية: وقف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك واقتصار الدخول لمكة على حاملي تأشيرات الحج اعتبارا من الخميس

السعودية: وقف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك واقتصار الدخول لمكة على حاملي تأشيرات الحج اعتبارا من الخميس

اعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاربعاء وقف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق (نسك) اعتبارا من 15 ذو القعدة الموافق غدا الخميس 23 مايو وذلك حتى 15 ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1445.

وأكدت الوزارة في منشور لها على منصة (أكس) منع حاملي تأشيرة الزيارة بكل أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها اعتبارا من غد الخميس حتى 15 ذو الحجة مضيفة ان القرار يأتي لتمكين الحجاج من أداء المناسك بيسر.

ويهدف تطبيق (نسك) الى تيسير قدوم المعتمرين من أنحاء العالم كافة وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة الكترونيا وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها.

وأعلنت الوزارة عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بكافة أنواعها اعتبارا من غد الخميس 15 ذو القعدة وحتى تاريخ 15 ذو الحجة من العام الهجري الحالي 1445.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) أنه بناء على ذلك سيقتصر الدخول الى مكة المكرمة على حاملي تأشيرات الحج معتبرة ان تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج.

واهابت الوزارة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المعلنة.

وأوضحت أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت قبل قليل عن وقف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق (نسك) خلال الفترة نفسها.

يذكر أنه تم الشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.