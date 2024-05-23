السعودية: الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تبدأ مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الأربعاء عن بدء مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج الحالي لعام 1445 هجري جريا على العادة السنوية.

وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في منشور لها على حسابها بمنصة “إكس” إنها بدأت اعمالها برفع الكسوة بكوادر وطنية فنية متخصصة.

وأوضحت ان الكسوة بارتفاع 3 متر من أسفل الكعبة المشرفة ويغطى الجزء المرفوع بقماش قطني أبيض بعرض 5ر2 متر وطول 54 متر من الجهات الأربع للكعبة المشرفة.

وذكرت أن الأعمال تبدأ بفك أسفل الكسوة من جميع الجوانب وفصل أركان الكسوة وفك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة ولف الكسوة بارتفاع 3 متر وموازاتها على ارتفاع واحد وتثبيتها.

وأضافت أن “الأعمال تشمل فك 3 من القناديل ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كل على حدة وتركيب القناديل على القماش الأبيض وصولا إلى المرحلة الأخيرة وهي لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة”.

مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج