وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

وزير الصحة يصدر قرارا باستحداث قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى جابر الأحمد

22 مايو، 2024
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أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يتم بموجبه استحداث (قسم جراحة المخ والأعصاب) في مستشفى جابر الأحمد وذلك في إطار حرص الوزارة على التوسع في الخدمات التخصصية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المتكاملة تسهيلا على المواطنين.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية لتوفير وإتاحة خدمات نوعية وبجودة عالية في جميع محافظات البلاد مراعية في ذلك التمدد السكاني والتوسع الجغرافي وسهولة وسرعة الحصول على الخدمة المطلوبة وتقليص فترة الانتظار.

المصدر
كونا
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22 مايو، 2024
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