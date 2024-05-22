مركز العجيري: القمر سيظهر بدرا بكامل الاستدارة بنسبة لمعان عالية غدا الخميس

قال مركز العجيري العلمي اليوم الأربعاء إن القمر سيظهر غدا الخميس بشكل بدر كامل الاستدارة بنسبة لمعان عالية تصل إلى 100 بالمئة.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن القمر سيشرق بعد غروب الشمس بشكل مباشر ويستمر بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي مضيفا أنه سيبدو مكتملا بالنظر لمدة ثلاثة أيام من 22 حتى 25 مايو الجاري إلا أن العين المجردة لن تميز الاكتمال الحقيقي له نتيجة لنقصانه البسيط.

وذكر أن قمر شهر مايو المكتمل يعرف في بعض البلدان بقمر (الوردي) مضيفا أنه يمكن خلال هذه الفترة رصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام التلسكوبات.

ولفت بأن القمر سيشرق غدا مقترنا مع النجم العملاق ( Antares قلب العقرب) المعروف بأنه ألمع نجم في برج العقرب الذي يسمى كذلك (الأحيمر) ويفوق كتلة الشمس بعشرة أضعاف ويمكن رؤيته خلال فترة المساء على أن يختفي مع شروق الشمس.

وقال البيان إن السماء ستشهد غدا ظاهرة اقتران كوكب الزهرة مع كوكب المشتري مشيرا إلى أن نهاية شهر مايو سيشهد اقترانا آخر للقمر مع كوكب زحل.

وأضاف أن هذه هي الظاهرة الثانية خلال هذا الشهر وستكون بعد منتصف الليل وستشهد شدة ضوء الشفق الصباحي وذلك من جراء شروق الشمس.

وأفاد بأنه في 31 مايو الجاري ستشهد السماء ظاهرة فلكية أخرى باقتران كوكب (عطارد) بكوكب (أورانس).