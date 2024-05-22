البرلمان العربي: اعتراف إسبانيا والنرويج وايرلندا بدولة فلسطين “انتصار للعدالة”

رحب البرلمان العربي اليوم الأربعاء بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وأيرلندا وهو الاعتراف بدولة فلسطين مؤكدا أنه انتصار للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وللقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية.

وأضاف البرلمان العربي في بيان أن هذا الاعتراف يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان أن اعتراف الدول الثلاث بدولة فلسطين جاء في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخططات لتصفيتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 إضافة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين تمارس ضدهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يمثل ردا عمليا على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية التي لن يكتب لها النجاح.

ودعا البرلمان العربي مجددا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال ووفق حل الدولتين المعترف به دوليا والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

وطالب المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.