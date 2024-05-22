السعودية ترحّب بالقرار الإيجابي لثلاث دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين

رحّبت السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والقاضي بالاعتراف بدولة فلسطين، داعيةً سائر الدول إلى القيام بالخطوة نفسها.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته إسبانيا وإيرلندا والنروج والقاضي بالاعتراف بدولة فلسطين، داعيةً بقية الدول وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع..