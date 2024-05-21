الشؤون: الانتهاء من وضع الضوابط لمستحقي سداد الديون في حملة الغارمين

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة سداد ديون الغارمين عبدالعزيز المطيري اليوم الثلاثاء الانتهاء من وضع الضوابط لمستحقي سداد الديون في حملة الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2).

وقال المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة قررت مخاطبة وزارة العدل (إدارة التنفيذ) لحصر المستحقين واستكمال إجراءات السداد عن الغارمين الكويتيين مشيرا الى أن جميع بيانات الغارمين موجودة لدى إدارة التنفيذ وأنه ليس مطلوبا من أي غارم المراجعة أو تقديم مستندات.

وشدد المطيري على حرص الوزارة على مساعدة المواطنين وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بتوطين العمل الخيري في البلاد موضحا أن إجمالي التبرعات بلغت 833ر644ر12 مليون دينار كويتي (حوالي 5ر41 مليون دولار أمريكي).

وبين أن الضوابط الموضوعة للمستحقين هي أن يكون كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 40 عاما فما فوق وأن يكون مجموع الديون للفرد من ألف دينار حتى 10 آلاف دينار كحد أقصى مضيفا أن من بين الشروط ان يكون عليه حكم بمنع السفر أو حجز مركبات خلال الفترة من 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2022 ولم يسبق السداد عنه في الحملة الماضية.

وأفاد بأن أنواع الدين تتمثل في النفقة وإيجار سكن ودين شركات وغيرها وتستبعد منها ديون شركات الاتصالات وديون الافراد.

وتقدم المطيري بالشكر إلى مجلس الوزراء على دعمه لحملة (فزعتكم فرحة لهم) وللمتبرعين الكرام من أفراد وجهات حكومية وأهلية كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة المكونة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية واتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية.

يذكر أن حملة سداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) لهذه السنة انطلقت في 25 مارس الماضي واختتمت بتاريخ 20 أبريل الماضي.

وكانت الحملة الاولى قد نجحت بالسداد عن أكثر من 8 آلاف مواطن كويتي من الغارمين من النساء وكبار السن وحققت أهدافها بصورة مشرفة عكست ما جبل عليه أهل الكويت من خير وعطاء ومد يد المساعدة للمحتاجين.