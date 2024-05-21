رئيس الأركان العامة ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي يترأسان اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة

ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانييل شابيرو أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الكويتية الأمريكية (JMC) الذي عقد أمس واليوم الثلاثاء بقاعة الأوسمة في معسكرات المباركية.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الاجتماع تضمن عقد عدد من ورش العمل للفرق المشاركة من الجانبين تم خلالها استعراض بنود أعمال التعاون الدفاعي المشترك ومناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة.

وأضاف البيان أنه تم أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين التي ستسهم بدورها في دعم العلاقات الثنائية والاستراتيجية العسكرية والدفاعية بالاضافة إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين والارتقاء بها نحو آفاق أشمل وأرحب.

وشارك في مراسم التوقيع على الاتفاقيات سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين ناصر الصباح وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى البلاد كارين ساساهارا وعدد من أعضاء مجلس الدفاع ومن كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.