المشعان: دور القطاع مهم في عملية التنمية ومشاريع تطوير الخدمات

اعتمدت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء عقد تصميم وتنفيذ وادارة وتشغيل مشروع مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار بالإضافة لتطوير وتجميل الساحات المجاورة للمبنى بمنطقة الشرق قطعة 7 في محافظة العاصمة .

جاء ذلك إثر الاجتماع المشترك الذي عقدته وزيرة الاشغال العامة ووزيرة البلدية الدكتورة نورة المشعان ظهر اليوم مع السيد عصام الصقر الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الراعي الرسمي للمشروع الذي تقدم بتبرع مالي نحو 8 مليون دينار لتنفيذه من قبل شركة الشعب الوطنية العقارية ، بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس وعدد من مسؤولين الجهاز التنفيذي الذي شهد توقيع عقد المشروع بين الجانبين من قبل مدير عام بلدية الكويت ممثلا عن البلدية و ممثلا عن شركة الشعب الوطنية العقارية الرئيس التنفيذي السيد محمد الفرحان .

ويقام المشروع على ارض تملكها الدولة تحت اشراف البلدية وبموجب العقد المبرم مناط في شركة الشعب الوطنية العقارية تصميم وانشاء وصيانة وضمان مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار بطاقة استيعابية تصل إلى سعة 1000 سيارة الى جانب تطوير الساحات المجاوره للمبني بتنفيذ حديقة عامة بمسطحات خضراء ومزروعات تجميلية وتضم مرافق خدمية لخدمة الجمهور .

وعقب الاجتماع أعربت وزيرة البلدية نورة المشعان عن أملها في أن يساهم المشروع في تطوير الخدمات الموجودة في العاصمة وإضفاء صبغة جمالية لمنطقة شرق، مرحبة بالتعاون مع القطاع الخاص في أي مجال يدعم تنفيذ خطط التنمية والتطوير.

وشكرت البنك الوطني على مبادرته ورعايته لمثل تلك المشاريع الحيوية مؤكدة أن دور القطاع الخاص أساسي ومهم في مشاريع التنمية وتطوير الخدمات في البلاد.

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