وزارة الشؤون الاجتماعية

“الشؤون”: إدراج بيانات المستفيد من المساعدات الاجتماعية في تطبيق “سهل”

21 مايو، 2024
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إدراج خدمة جديدة ضمن خدمات الوزارة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تتمثل في إظهار بيانات المستفيد من المساعدات الاجتماعية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه الخدمة تظهر للمستخدم إن كان له ملف يتعلق بتلقي مساعدات اجتماعية عبر خانة الوزارة في قائمة (بيانات) داخل تطبيق (سهل).

وأوضح العنزي أن إضافة هذه الخدمة يأتي بهدف التسهيل على المراجعين ويأتي كذلك في إطار حرص الوزارة على دعم ميكنة الخدمات والتحول الرقمي.

المصدر
كونا
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21 مايو، 2024
0 43 أقل من دقيقة

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