جوليان أسانج

المحكمة العليا البريطانية تسمح للصحفي أسانج بالطعن في قرار ترحيله للولايات المتحدة

20 مايو، 2024
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أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين حكما بالسماح للصحفي الأسترالي ومؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج بالطعن في قرار ترحيله للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية أن قضاة المحكمة العليا أكدوا إمكانية فريق دفاع جوليان أسانج المرافعة ضد الضمانات التي قدمتها الحكومة الأمريكية بشأن عدم مواجهة موكلهم حكما بالإعدام أو سوء المعاملة.

ويرى دفاع المتهم أنه لا يمكن الوثوق بضمانات وزارة العدل الأمريكية إذ أن القضاة سيطبقون القوانين والنصوص التشريعية دون توصية أو ضغط من الجهاز التنفيذي بحكم استقلالية جهاز القضاء الأمريكي.

ويعد حكم اليوم حلقة جديدة في المواجهة القانونية التي يخوضها أسانج ضد قرار ترحيله منذ هروبه لسفارة الإكوادور في لندن عام 2012 قبل توقيفه عدة أعوام وإدخاله سجن (بالمارش) شديد الحراسة في لندن.

وكانت الحكومة البريطانية قد وقعت قبل عامين قرار تسليمه الى واشنطن إلا أن معركة قضائية على مستوى المحاكم البريطانية عرقلت عملية التسليم.

وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتسبب في تسريب معلومات سياسية وعسكرية حساسة عبر موقعه (ويكيليكس) معتبرة عملية التسريب تلك الأسوأ في تاريخ البلاد.

المصدر
وكالات
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20 مايو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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