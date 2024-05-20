وزير الصحة مع وفد مؤسسة المستشفى الوطني للأطفال في أمريكا

وزير الصحة يبحث سبل التعاون مع وفد مؤسسة المستشفى الوطني للأطفال في أمريكا

20 مايو، 2024
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بحث وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مؤسسة المستشفى الوطني للأطفال في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية وذلك في إطار السعي لتعزيز الشراكات مع المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية العالمية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الوزير العوضي ناقش خلال استقباله الوفد الأمريكي أوجه التعاون في المجال التعليمي الصحي والترتيبات اللازمة لإعداد مذكرة تفاهم (MOU) لتدريب الطواقم الطبية وأعضاء الهيئة التمريضية والصيادلة والفنيين.

وأضافت أن هذا التعاون يأتي في إطار الحرص على تعزيز الشراكات العالمية وتنفيذ استراتيجية الوزارة بتوفير أفضل معايير الجودة الصحية وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية والاستفادة من تجاربها الناجحة لدعم الممارسات المهنية فيما يصب في مصلحة المرضى.

وذكرت أن الوفد الأمريكي قام بزيارة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال والإطلاع على الخدمات الصحية المقدمة وما تتمتع به من إمكانيات كما قام بزيارة مستشفى الأمراض الصدرية للاطلاع على الخدمات المقدمة في مجال جراحة القلب للأطفال.

وضم الوفد الأمريكي الزائر كل من رئيس المؤسسة ديانا مارشال ونائب الرئيس ديفيد ويسل والمدير التنفيذي سورايا أنجيولي.

المصدر
كونا
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20 مايو، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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