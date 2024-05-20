“الإعلام”: إطلاق البث التجريبي لقناة اخبارية مختصة في يوليو المقبل

“الإعلام”: إطلاق البث التجريبي لقناة اخبارية مختصة في يوليو المقبل

أعلنت وزارة الإعلام اليوم الاثنين أنها بصدد إطلاق البث التجريبي لقناة إخبارية مختصة في يوليو المقبل تطبيقا لاستراتيجيتها وحرصا على مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والخارجية.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الإعلام وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية الدكتور بدر العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع عقده وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري مع قيادات الوزارة أن القناة الإخبارية المزمع إطلاقها ستضم نشرات إخبارية على مدار الساعة وكذلك مواجيز إخبارية وبرامج ثقافية وحوارية.

وأكد الدكتور العنزي أن “سياسة القناة ستكون متوافقة مع السياسية الخارجية لدولة الكويت فيما يتعلق بالقضايا الخارجية” مضيفا أنها ستعمل على إبراز أهم الأحداث والمنجزات المحلية وتقديمها لتكون واجهة إخبارية للبلاد.

وقال إن القناة تستنير بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعملها حيث سيكون من صلب عملها تسليط الضوء إعلاميا على العمل والانجازات الحكومية وتوضيحها واتباع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كذلك بالتعاون الوثيق بين الإعلام ومنجزات الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن القناة ستستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج في استديوهات تعمل على أعلى المستويات وبالاستفادة من الخبرات والطواقم الفنية في وزارة الإعلام.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال الدورة البرامجية الجديدة للقناة الأولى في تلفزيون الكويت التي ستنطلق في يوليو المقبل وفق سياسة إعلامية جديدة تشمل عددا من البرامج المتنوعة التي تحاكي جميع شرائح المجتمع وتجمع أنواع متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية والمنوعة سعيا لتكون شاشة تلفزيون الكويت جامعة لكل أفراد الأسرة.