وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة

وزيرة الشؤون تستقبل المواطنين الأربعاء من كل أسبوع تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد

20 مايو، 2024
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أعلنت وزيرة الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين عن استقبالها للمواطنين يوم الاربعاء من كل اسبوع وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتطبيقا لسياسة الباب المفتوح.

وقالت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان استقبالها للمواطنين في يوم الاربعاء من كل اسبوع سيكون من الساعة 10:00 صباحا وحتى 02:00 ظهرا في مكتبها الكائن في مجمع الوزارات بلوك 17 الدور الثاني.

المصدر
كونا
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20 مايو، 2024
0 46 أقل من دقيقة

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