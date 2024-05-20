سمو أمير البلاد يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفاة الرئيس الايراني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى دولة الرئيس السيد محمد مخبر رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله له ولأسرة فخامة الرئيس آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا وللشعب الإيراني الصديق عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامته إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع عدد من الوزراء والمسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية والذي أسفر عن مقتل من كان على متنها.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمه وأسرة فخامته وذوي الضحايا والشعب الإيراني الصديق جميل الصبر وحسن العزاء بهذا المصاب الأليم.