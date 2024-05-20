أمين مجلس التعاون يعرب عن تعازيه لحكومة وشعب إيران بوفاة الرئيس الإيراني

أعرب الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عن أحر التعازي وخالص المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية ايران الاسلامية لوفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وأكد البديوي في بيان تضامن دول مجلس التعاون مع حكومة وشعب جمهورية إيران في هذه الظروف العصيبة مجددا تعازيه لعائلات الضحايا.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت سابق اليوم مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه بمن فيهم وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم من محافظة أذربيجان الشرقية.