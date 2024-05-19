أمين مجلس التعاون يعرب عن القلق البالغ والتضامن إزاء التقارير الواردة بشأن طائرة الرئيس الإيراني

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد عن القلق البالغ والتضامن إزاء التقارير الواردة بخصوص الطائرة المقلة للرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي والوفد المرافق.

وقال الأمين العام في بيان صحفي أنه يأمل في أن تساهم جهود عمليات البحث والإنقاذ في العثور على الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق في أقرب وقت ممكن.

وأكد البديوي وقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة.

وأعلن التلفزيون الإيراني في وقت سابق من اليوم إن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث هبوط صعب في محافظة أذربيجان الشرقية لدى عودته من مراسم تدشين سد مشترك بين إيران وأذربيجان بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن وزير الخارجية حسن أمير عبداللهيان وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.