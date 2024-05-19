لاعبو السيتي يحتفلون بتسجيل هدف

الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يدخل التاريخ بإحرازه اللقب للمرة الرابعة توالياً

19 مايو، 2024
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دوَّن مانشستر سيتي اسمه في تاريخ كرة القدم الإنكليزية بعدما بات أول فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة توالياً، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام 3-1 الأحد في المرحلة الثامنة والأخيرة، منهياً الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال.

ودخل سيتي مباراته الأخيرة وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال بعد فوزه الثلاثاء بمباراته المؤجلة مع توتنهام 2-0، وخروجه منتصراً أمام وست هام جعل فوز “المدفعجية” على ضيفهم إيفرتون 2-1 غير كاف لمنح النادي اللندني لقبه الأول منذ 2004.

المصدر
أ ف ب
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19 مايو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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