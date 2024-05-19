النيابة العامة: حبس مواطن لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة

النيابة العامة: حبس مواطن لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة

أمرت النيابة العامة بحبس مواطن لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس).

وذكرت النيابة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الأحد أنها باشرت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بإحالته إلى المحكمة لمحاكمته جزائيا.