وزير التعليم العالي يعتمد خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2024-2025

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اليوم الأحد خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة في التعليم الحكومي والخاص في عامي (2023/2022) و(2024/2023) إذ سيبدأ التسجيل في الخطة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بداية من 1 يونيو حتى 2 يوليو المقبلين.

وقالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في بيان صحفي إن الوزير العدواني اعتمد خطة البعثات الخارجية للعام 2024/2025 موضحة أن خطة البعثات الخارجية لهذا العام تم إعدادها لتكون متوافقة مع متطلبات الجهات الحكومية والخاصة وتوصيات ديوان الخدمة المدنية.

وأضافت الملحم أن الخطة متنوعة وتشمل عدة تخصصات في مختلف دول الابتعاث وذلك بهدف تنوع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات خطة التنمية للدولة مشيرة إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات جديدة في عدد من دول الابتعاث بتخصص الطب البشري بناء على احتياجات الدولة من تخصصات الطبية وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير.

ودعت الطلبة المتقدمين للتسجيل في خطة البعثات الخارجية للوزارة للاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجيل بها على موقع الوزارة لافتة إلى إمكانية تسجيل الطالب في 8 رغبات كحد أقصى.

وبينت أنه يمكن للطالب الحصول على اختبار (آيلتس) بعد القبول في البعثة ولمدة سنة من تاريخ القبول وذلك قبل التحاقه بمقر الدراسة.

وأكدت استعداد الوزارة لاستقبال أي استفسارات خاصة بالبعثات على بريدها الالكتروني المعلن عنه في الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي داعية الله عز وجل التوفيق والسداد لأبنائنا الطلبة في التقديم لبعثات الوزارة للعام الدراسي 2024/2025.

وعلى صعيد آخر دعت الملحم الطلبة الراغبين في التسجيل بخطة بعثات الوزارة لهذا العام وأولياء أمورهم زيارة مقر حملة (وجهني) لوزارة التعليم العالي في مجمع الأفنيوز ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل للرد على كافة استفساراتهم بهذا الخصوص.