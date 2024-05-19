سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره العراقي للتهنئة بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة

تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته لسموه بالتوفيق والسداد ولدولة الكويت المزيد من التقدم والإزدهار.

من جهته عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق على مشاعره الطيبة التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجمهورية العراق الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.