سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتفضل فيشمل برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات التطبيقي يوم غد الاثنين

19 مايو، 2024
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يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته وحضوره (حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2022/2023) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين 12 ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 20 مايو 2024 ميلادية وذلك على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بديوان عام الهيئة الجديد بمنطقة الشويخ.

المصدر
كونا
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19 مايو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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