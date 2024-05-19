الداخلية: ضبط شبكة مكونة من 5 متهمين مختصة بتهريب المخدرات

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذاً لتوجيهات وتعليمات القيادة العليا بوزارة الداخلية بضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة ومروجيها حفاظاً على المجتمع.

أسفرت جهود قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شبكة اجرامية مكونة من (5) متهمين “مواطن ويعمل مفتشاً جمركياً ومقيمين سوري وهندي وشخصين من المقيمين بصورة غير قانونية” مختصة بتهريب المواد المخدرة بعد تبادل اطلاق نار مع أحد المتهمين ومقاومة رجال الأمن وعثر بحوزتهم على (27) كيلوجراماً من الحشيش والماريجوانا المخدرة و(200) كبسولة من المؤثرات العقلية و(15) كيلو من مواد يشتبه بها و(34) زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.

وجاري احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد وزارة الداخلية انه لا أحد فوق القانون كائناً من كان.