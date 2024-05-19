المضبوطات

الداخلية: ضبط شبكة مكونة من 5 متهمين مختصة بتهريب المخدرات

19 مايو، 2024
0 40 دقيقة واحدة

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذاً لتوجيهات وتعليمات القيادة العليا بوزارة الداخلية بضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة ومروجيها حفاظاً على المجتمع.

أسفرت جهود قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شبكة اجرامية مكونة من (5) متهمين “مواطن ويعمل مفتشاً جمركياً ومقيمين سوري وهندي وشخصين من المقيمين بصورة غير قانونية” مختصة بتهريب المواد المخدرة بعد تبادل اطلاق نار مع أحد المتهمين ومقاومة رجال الأمن وعثر بحوزتهم على (27) كيلوجراماً من الحشيش والماريجوانا المخدرة و(200) كبسولة من المؤثرات العقلية و(15) كيلو من مواد يشتبه بها و(34) زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.

وجاري احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد وزارة الداخلية انه لا أحد فوق القانون كائناً من كان.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
19 مايو، 2024
0 40 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت

19 مايو، 2024

سمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء

19 مايو، 2024

سمو أمير البلاد يتفضل فيشمل برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات التطبيقي يوم غد الاثنين

19 مايو، 2024

مراكز اقتراع الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي 2024 تغلق أبوابها تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان الفائزين بمقعدي الدائرتين السادسة والتاسعة

18 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى