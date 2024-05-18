من حملة البلدية

بلدية الكويت: إزالة 8 سيارات وطرادين و2 فود ترك من مواقف مدارس الاقتراع التكميلية للمجلس البلدي 2024

18 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فرق البلدية بجولات لرفع كل ما يعيق العمل الانتخابي ويشوه المنظر العام امام مدارس الاقتراع لتكميلية المجلس البلدي يوم السبت  18 مايو .

واكدت أن خلال الكشف على مدارس الاقتراع تم رفع 8 سيارات وطرادين و2 فود ترك وخيمة بعد توجيه لهم انذارات لهم ولم يستجيبوا لها في محافظة الفروانية ومبارك الكبير اما في محافظة الاحمدي وحولي استجابة تامه لأصحاب السيارات حيث تم ازالتها من مواقف مدارس الاقتراع من قبل اصحابها استجابة للإنذار الشفهي بالإضافة الى تنظيف مواقف مدارس الاقتراع.

المصدر
بلدية الكويت
الوسوم
18 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس الأركان العامة يؤكد حرص القيادة الحكيمة على متابعة شؤون القوات المسلحة ومدى جاهزيتها

18 مايو، 2024

الطوارئ الطبية: توفير 26 عيادة طبية و9 سيارات إسعاف في مراكز اقتراع تكميلية البلدي

18 مايو، 2024

وكيل وزارة الداخلية يتفقد مقار اقتراع الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي 2024

18 مايو، 2024

وزير العدل يتفقد مقار الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي التكميلية 2024

18 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى