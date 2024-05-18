بلدية الكويت: إزالة 8 سيارات وطرادين و2 فود ترك من مواقف مدارس الاقتراع التكميلية للمجلس البلدي 2024
أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فرق البلدية بجولات لرفع كل ما يعيق العمل الانتخابي ويشوه المنظر العام امام مدارس الاقتراع لتكميلية المجلس البلدي يوم السبت 18 مايو .
واكدت أن خلال الكشف على مدارس الاقتراع تم رفع 8 سيارات وطرادين و2 فود ترك وخيمة بعد توجيه لهم انذارات لهم ولم يستجيبوا لها في محافظة الفروانية ومبارك الكبير اما في محافظة الاحمدي وحولي استجابة تامه لأصحاب السيارات حيث تم ازالتها من مواقف مدارس الاقتراع من قبل اصحابها استجابة للإنذار الشفهي بالإضافة الى تنظيف مواقف مدارس الاقتراع.