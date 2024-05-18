بنك الخليج يطلق مبادرة لتحويل جميع إعلاناته بالشوارع إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام

انطلاقاً من مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، أطلق بنك الخليج مبادرته الطموحة لتحويل كافة إعلاناته في الشوارع- بعد انتهاء مدة عرضها للجمهور – إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة/ نجلاء العيسى:” نجحنا حتى اليوم في تحويل أكثر من 2300 متر مربع من إعلاناتنا في الشوارع إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، ومستمرون في تطبيق هذه المبادرة على المدى الطويل، وذلك في إطار التزامنا المستمر بحماية البيئة، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام “.

وأشارت إلى أن عملية إعادة التدوير تتم من خلال عدة خطوات تستهدف تقليص المواد الخام للإعلانات بعد إزالتها، حيث يتم تسليم تلك الإعلانات إلى شركة متخصصة في إعادة التدوير، والتي بدورها تقوم بتنظيفها وتعقيمها، ومن ثم تصميم وتقطيع المقاسات، ليتم إعادة تدوير الكيس في شكل جذاب وقابل لإعادة الاستخدام عدة مرات.

وبينت أن هذا التوجه يعزز جهود بنك الخليج في الحفاظ على البيئة والمساهمة بشكل عملي في تقليص النفايات البلاستيكية وتقليل الاعتماد على الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وتأثيراتها الضارة على الحياة البرية والبحرية.

ولفتت إلى أن مبادرة إعادة تدوير إعلانات الشوارع، تعد استكمالاً للمبادرة التي أطلقها البنك بداية العام الجاري، بالتعاون مع 5 جمعيات تعاونية لتوزيع نحو 100 ألف كيس قابل لإعادة الاستخدام بواقع 20 ألف كيس لمساهمي كل جمعية.

وذكرت أن البنك يحرص على توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والمعاد تدويرها من إعلانات الشوارع في غالبية الفعاليات الكبرى التي ينظمها، وكان أخرها حفل إعلان الفائز بالجائزة الكبرى لسحب مليونير الدانة والبالغ قيمتها 2 مليون دينار.

واختتمت العيسى تصريحاتها بالقول: ” جميع هذه المبادرات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التزامنا القوي بترسيخ مبادئ الاستدامة، والتي وضع لها البنك خارطة طريق ومخطط هيكلي ضمن استراتيجية بنك الخليج 2030 للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) “.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.