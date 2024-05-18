الطوارئ الطبية: توفير 26 عيادة طبية و9 سيارات إسعاف في مراكز اقتراع تكميلية البلدي

قال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي إن الإدارة وفرت 26 عيادة طبية وتسع سيارات إسعاف تغطي 24 لجنة فرعية في مراكز الاقتراع للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة.

وأوضح الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عقب جولة ميدانية على لجان الانتخابات إنه العيادات وسيارات الإسعاف موزعة بواقع أربع عيادات وسيارتي إسعاف في منطقة مبارك الكبير وست عيادات وسيارتي إسعاف في منطقة الفروانية و16 عيادة وخمس سيارات إسعاف في منطقة الأحمدي يعمل بها 108 مسعفين وفنيي طوارئ. وبين أن عدد المراجعين للعيادات الميدانية منذ بدء الاقتراع حتى الآن بلغ 12 مراجعا (9 ذكور و3 إناث) ولم يتم تحويل أي حالة للمستشفيات معربا عن شكره وتقديره لأبطال الطوارئ الطبية وما يقومون به من جهود في هذا الإطار.

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة ليلا.

ويتنافس على مقعد عضوية مجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية السادسة 10 مرشحين فيما يتنافس على مقعد الدائرة التاسعة 8 مرشحين وتأتي هذه الانتخابات إثر إعلان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي خلو مقعدي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.