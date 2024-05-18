تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم السبت مقار الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في فصله التشريعي ال13.

واطلع الشيخ سالم النواف خلال الجولة على سير العملية الانتخابية التكميلية والتي تجرى في 194 لجنة انتخابية تحتضنها 26 مدرسة خصصت لهذا الغرض.

ورافقه خلال الجولة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح والوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء يوسف الخده ومدير عام العلاقات العامة والاعلام الأمني اللواء توحيد الكندري ومدير عام العمليات المركزية العميد عبدالله العتيقي وعدد من القيادات الأمنية.

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة ليلا.

ويتنافس على مقعد عضوية مجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية السادسة 10 مرشحين فيما يتنافس على مقعد الدائرة التاسعة 8 مرشحين وتأتي هذه الانتخابات إثر إعلان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي خلو مقعدي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.

وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح خلال زيارته التفقدية في مقار الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي

وكيل وزارة الداخلية يتفقد مقار اقتراع الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي 2024

وكيل وزارة الداخلية يتفقد مقار اقتراع الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي 2024

وكيل وزارة الداخلية يتفقد مقار اقتراع الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي 2024