وزير العدل يتفقد مقار الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي التكميلية 2024

وزير العدل يتفقد مقار الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي التكميلية 2024

18 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم السبت بجولة تفقدية على مقار الاقتراع الخاصة بانتخابات المجلس البلدي التكميلية (2024) في الدائرتين السادسة والتاسعة.

واطلع الوزير خلال الجولة التي رافقه فيها وكيل وزارة العدل هاشم القلاف وعدد من المسؤولين على سير العملية الانتخابية التكميلية والتي تجرى في 194 لجنة انتخابية تحتضنها 26 مدرسة خصصت لهذا الغرض.

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة ليلا.

ويتنافس على مقعد عضوية مجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية السادسة 10 مرشحين فيما يتنافس على مقعد الدائرة التاسعة 8 مرشحين وتأتي هذه الانتخابات إثر إعلان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي خلو مقعدي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.

وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي خلال الجولة
وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي خلال الجولة
وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي خلال الجولة
المصدر
كونا
الوسوم
18 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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