أعلن بنك برقان عن إطلاق “أوّل”، وهو حساب توفير ذو عوائد مميزة ومخصّص للأطفال حتى سنّ 14 عاماً، حيث طوّره البنك بعد النجاح الكبير الذي حققه حساب “بوبا” للأطفال، ويأتي ذلك انطلاقاً من جهوده الحثيثة لتشجيع العملاء على تبنّي ثقافة الادخار وإدارة النفقات بحكمة.

ويعتبر تدشين هذا الحساب الجديد جزءاً من التزام بنك برقان بتلبية احتياجات العملاء المتنامية، فضلاً عن نشر الثقافة المالية بين جميع أفراد المجتمع، بدءاً من الأطفال.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ ناصر القيسي، مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “إن القدرة على إدارة الأمور المالية بطريقة صحيحة ومستدامة مهارة مهمة لكل فرد، وكلما بدأ الشخص في ممارستها مبكراً في حياته كلما زاد إتقانه لها مع الوقت. اليوم طوّرنا حساب “بوبا” للأطفال ليصبح “أول”، حيث يضمّ مجموعة واسعة من المزايا التي تمكّن عملاءنا الأطفال من الحصول على تجربة مصرفية عملية بطريقة آمنة، ويسمح لهم ببدء رحلتهم في تعلم إدارة شؤونهم المالية”.

وذكر أن “نشر الثقافة المالية بين أفراد هذه الشريحة المهمة من المجتمع وتشجيعهم على تبني ثقافة الادخار وإتاحة الفرصة لهم لتعلم إدارة شؤونهم المالية في سنّ مبكرة له تأثير كبير على حياتهم في المستقبل، وذلك تماشياً مع حملة التوعية المصرفية لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك المحلية، والتي يعتبر بنك برقان من أهم المساهمين فيها”.

بنك برقان يطوّر حساب “بوبا” للأطفال ليصبح “أوّل”

وأضاف القيسي: “نعتقد أن حساب “أوّل” سيكون له دور كبير في تهيئتهم لإدارة شؤونهم المالية في المستقبل بنجاح واستقلالية. إن بنك برقان يعمل دائماً على دراسة السوق وتحديد احتياجات العملاء المتنامية ويعمل على تلبيتها من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة”.

وأوضح أنه يمكن لعملاء البنك فتح حساب أوّل على ألّا يقلّ الرصيد في البداية عن 10 دنانير دون الحاجة لوجود حد أدنى للرصيد لبدء احتساب العوائد، كما يمكنهم إنشاء أمر دفع دائم إلى الحساب شهرياً وبشكل مجاني بالإضافة إلى التمتع بعروض مميزة على مدار العام. كما يمكن لعملاء الحساب طلب الحصول على بطاقة خاصة بـ “أوّل”، بتصميم حصريّ ومميز يناسب هذه الفئة من العملاء. ويمكن للعملاء فتح حساب “أوّل” بسهولة ويسر عن طريق زيارة أي من فروع بنك برقان المنتشرة في جميع أرجاء الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن “أوّل” يعتبر أحد حسابات التوفير التي يوفرها بنك برقان لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف أنواع شرائح المجتمع. ويأتي في صدارتها حساب “كنز” الذي يحظى بشهرة واسعة نظراً للجوائز المميزة التي يقدمها حيث تصل جائزة السحب السنوي إلى 1,500,000 دينار كويتي، وجائزة السحب النصف سنوي بقيمة 500,000 دينار كويتي وجائزة السحب الشهري بقيمة 2,000 دينار كويتي لـ 20 فائزاً محظوظاً.