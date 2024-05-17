الرصيف العائم في غزة

“سنتكوم” تعلن دخول أولى المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى غزة

17 مايو، 2024
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أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الجمعة تحرك أولى المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم المؤقت الى داخل قطاع غزة.

وذكرت (سنتكوم) في بيان على صحفتها في موقع (اكس) للتواصل الاجتماعي أنه “في حوالي الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة) بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتحرك باتجاه الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة” مؤكدة أنه “لم تصل أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة”.

واضافت ان العملية تأتي ضمن جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر الممر البحري ذي الطبيعة الانسانية بالكامل الذي يشمل سلع المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية.

وكانت قيادة (سنتكوم) أعلنت امس اتمام تركيب الرصيف العائم المؤقت على شاطئ غزة وتوقعت بدء عمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع في الأيام المقبلة.

يذكر أن العمل في بناء الرصيف البحري المؤقت بدأ بناء على توجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عنه في خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه في السابع من مارس الماضي.

المصدر
وكالات
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17 مايو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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