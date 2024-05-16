مغادرة ممثل حضرة صاحب السمو الى الكويت

ممثل سمو أمير البلاد يغادر البحرين بعد ترؤسه وفد دولة الكويت في مؤتمر القمة العربية بالمنامة

16 مايو، 2024
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غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمي المرافق مساء اليوم مملكة البحرين الشقيقة وذلك بعد أن ترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية.
وقد كان في وداع ممثل سموه رعاه الله على أرض المطار سعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة سعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

المصدر
كونا
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16 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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